40-jährige Merseburgerin muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten. Wie sie ohne Geld an einen Luxuswagen gekommen ist.

Von Undine Freyberg 07.08.2025, 16:00
Ihrem Freund gegenüber muss die Frau getan haben, als würde sie im Geld schwimmen. (Foto: IMAGO/Guido Schiefer)

Merseburg/MZ. - „Ich war ja froh, dass wenigstens ihr Name gestimmt hat. Alles andere war ja wohl gelogen“, sagte der 39-Jährige vor Gericht. Er muss im Prozess gegen seine Ex-Freundin Julia J. aussagen, die unter anderem wegen mehrfachen Betrugs und Fahrens ohne Führerschein angeklagt ist.