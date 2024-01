Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zöschen/Wallendorf/MZ. - Die Wetterradarstation, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Zöschen errichten möchte, stößt in der Ortschaft nicht auf Zustimmung. Es regte sich Widerstand, unter anderem in Form einer Bürgerinitiative. Die hat in den vergangenen Wochen und Monaten nach Alternativgrundstücken Ausschau gehalten und dem DWD einige Vorschläge zukommen lassen.