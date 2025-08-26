Christof Leis leitet im Finanzamt Halle die Steuerfahndung für den Süden Sachsen-Anhalts. Arbeit hat seine Abteilung reichlich, denn Jährlich versuchen Firmen und Privatleute, den Fiskus um Millionensummen zu betrügen.

Jäger des verlorenen Geldes: So ist die Steuerfahndung in Sachsen-Anhalt Sündern auf der Spur

Christof Leis und seine Mitarbeiter sind Steuersündern im ganzen Landessüden auf der Spur. Sie ermitteln nicht nur, sondern können auch bestrafen.

Halle/Merseburg/MZ. - Es begann mit einer anonymen Anzeige. Der handschriftliche Zettel sei schwer zu entziffern gewesen, berichtet Christof Leis. Dass er und seine Fahnder vom Finanzamt Halle dem Hinweis dennoch nachgingen, hat sich für den Staat ausgezahlt. Er führte tief in ein scheinbares Firmengeflecht hinein, über das Kupferkathoden aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland importiert wurden. Vorgeblich über sechs, sieben Zwischenhändler, um sich jeweils die Steuer erstatten zulassen. Am Ende sei über die Jahre so ein Umsatzsteuerschaden von 350 Millionen Euro zusammengekommen.