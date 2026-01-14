Der insolvente Kunststoffhersteller Domo in Leuna kann vorerst weiter produzieren. Die Kosten trägt im Zweifelsfall vorerst das Land. Der Insolvenzverwalter bekommt so mehr Zeit nach Geld oder einem Investor zu suchen. Wie lange die Zwischenlösung dauert, hängt auch vom Wetter ab.

Leuna/Merseburg/MZ. - Der Betrieb beim insolventen Kunststoffhersteller Domo in Leuna geht vorerst weiter. Das ordnet das Land Sachsen-Anhalt als Maßnahme der Gefahrenabwehr an. Sollte das Unternehmen angesichts seiner Finanzsituation den nicht mehr selbst leisten können, würde das Land im Rahmen einer Ersatzvornahme für die entstehenden Kosten in Vorkasse gehen. Dabei geht es um Millionenbeträge.