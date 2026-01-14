Bei dem kleinen Bernburger, der das Down-Syndrom hat, sind Logopäden mit ihrem Latein am Ende. Seine Eltern setzen nun ihre Hoffnung auf eine Therapie auf Curaçao.

Saskia und Sebastian Berger wollen für ihren fünfjährigen Sohn eine Delfin-Therapie organisieren, damit er sprechen lernt.

Bernburg/MZ. - Carlo ist ein aufgeweckter Junge – so wie viele Kinder in seinem Alter. Doch der fünfjährige Bernburger, mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen, hat Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb. Auch mehrere Logopäden konnten ihm nicht helfen. Seine Eltern Saskia und Sebastian Berger erhoffen sich nun Fortschritte durch eine Delfin-Therapie auf der Karibik-Insel Curaçao. Um deren hohe Kosten bezahlen zu können, haben sie einen Spendenaufruf im Internet gestartet.