Spendenaufruf Delfin-Therapie, damit der fünfjährige Carlo das Sprechen lernt
Bei dem kleinen Bernburger, der das Down-Syndrom hat, sind Logopäden mit ihrem Latein am Ende. Seine Eltern setzen nun ihre Hoffnung auf eine Therapie auf Curaçao.
14.01.2026, 18:09
Bernburg/MZ. - Carlo ist ein aufgeweckter Junge – so wie viele Kinder in seinem Alter. Doch der fünfjährige Bernburger, mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen, hat Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb. Auch mehrere Logopäden konnten ihm nicht helfen. Seine Eltern Saskia und Sebastian Berger erhoffen sich nun Fortschritte durch eine Delfin-Therapie auf der Karibik-Insel Curaçao. Um deren hohe Kosten bezahlen zu können, haben sie einen Spendenaufruf im Internet gestartet.