  4. Spendenaufruf: Delfin-Therapie, damit der fünfjährige Carlo das Sprechen lernt

Bei dem kleinen Bernburger, der das Down-Syndrom hat, sind Logopäden mit ihrem Latein am Ende. Seine Eltern setzen nun ihre Hoffnung auf eine Therapie auf Curaçao.

Von Torsten Adam 14.01.2026, 18:09
Saskia und Sebastian Berger wollen für ihren fünfjährigen Sohn eine Delfin-Therapie organisieren, damit er sprechen lernt.
Saskia und Sebastian Berger wollen für ihren fünfjährigen Sohn eine Delfin-Therapie organisieren, damit er sprechen lernt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Carlo ist ein aufgeweckter Junge – so wie viele Kinder in seinem Alter. Doch der fünfjährige Bernburger, mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen, hat Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb. Auch mehrere Logopäden konnten ihm nicht helfen. Seine Eltern Saskia und Sebastian Berger erhoffen sich nun Fortschritte durch eine Delfin-Therapie auf der Karibik-Insel Curaçao. Um deren hohe Kosten bezahlen zu können, haben sie einen Spendenaufruf im Internet gestartet.