Ein Anschlag auf das Stromnetz in Berlin hatte fatale Folgen. Was der Zeitzer Netz-Chef den Bürgern zur Vorsorge rät.

Stromversorgung in Zeitz in Gefahr? Wie die Stadtwerke reagieren

Zeitz/MZ. - Tausende Haushalte ohne Strom, geschlossene Einkaufsmärkte und Schulen, Krankenhäuser, die mit Notstrom versorgt wurden: Der jüngst erfolgte Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin hat weitreichende Folgen gehabt. Wie die Zeitzer Stadtwerke und deren Tochterunternehmen Redinet Burgenlandkreis GmbH mit dem Thema umgehen, dazu befragte Reporter Torsten Gerbank Veit Osterburg. Er ist seit Jahresbeginn Geschäftsführer des Netzbetreibers Redinet.