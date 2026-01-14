Viele Pfortenser werden das Hauptgebäude der Landesschule nie von innen gesehen haben, denn dessen Sanierung ist im Verzug. Wann ist das Baueende möglich?

Im Hauptgebäude der Landesschule Pforta läuft der Ausbau - ein Blick in die rund 300 Quadratmeter große Aula, in der die Orgel demontiert wurde.

Schulpforte. - Eigentlich sollte an der Landesschule Pforta ein Provisorium längst Geschichte sein, doch es kam anders: Das seit 2021 zu sanierende Hauptgebäude ist auch heute noch eine Riesen-Baustelle, konnte nicht wie geplant im letzten Jahr wieder in Betrieb gehen. Stattdessen wird weiter in einem Interimsbau – einem wenn auch komfortablen rund 650 Quadratmeter großen ebenerdigen Modulkomplex – gelernt und gelehrt. Und das wohl bis zum Sommer nächsten Jahres. So lange soll die Sanierung des Hauptgebäudes noch dauern. Drei komplette Schuljahrgänge werden dieses also nie von innen gesehen haben.