Täuscht der Eindruck oder ist es wirklich so? Das Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt scheint zwar MZ-Leser und Fachleute in der Kinder- und Jugendarbeit aufzuregen, aber (zu) viele andere eben auch nicht. Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, der Stellung genommen hatte und sein Votum zum Aus begründete, fühlt sich, sagt er, als Buhmann. Andere, die ebenfalls für die Streichung der Finanzierung der Stelle votiert hatten, bleiben still. Gut möglich, dass sich hinter den Kulissen der Netzwerke in Mansfeld-Südharz etwas tut, versucht wird, den Verlust noch - durch wen und was auch immer - auszugleichen. Nur zu spüren ist in der Öffentlichkeit davon nichts. Das ist schlecht. Sehr schlecht für den Zusammenhalt, nicht nur der Hettstedter Stadtgesellschaft. Das darf doch im Landkreis Mansfeld-Südharz keinem egal sein!

