Schkopau lädt zum Wirtschaftsgespräch. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze und zahlreiche Firmen kommen, nur der US-Konzern Dow fehlt. Dessen Schließungspläne bereiten den Akteuren sorgen. Das Land rechnet mit einem Betreiberwechsel für den Value-Park.

IHK-Chef Brockmeier: „Abgesang auf den Standort Schkopau ist nicht angebracht“

Wie weiter mit weniger Dow?

Nicht nur Dows Pläne belasten die Firmen im Chemiepark Schkopau.

Schkopau/MZ. - Thomas Brockmeier hält den Chemiepark Schkopau auch bei einem verringerten Engagement des US-Konzerns Dow für zukunftsfähig. „Abgesang auf den Standort ist nicht angebracht“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau. Der Chemiepark brauche aber eine Perspektive und dafür einen aktiven Betreiber.