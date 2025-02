Hohe Kosten für Strom und Gas gefährden die Industrie in Sachsen-Anhalt. Wie wird die Branche zukunftsfest? Beim Wahldialog der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau positionieren sich Politiker aus dem Land zur Wirtschaftspolitik – und präsentieren ganz unterschiedliche Ansätze.

Windkraft, Kohle oder russisches Gas? So stehen Politiker aus Sachsen-Anhalt zur Energiepolitik

IHK-Wahldialog in Halle

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bei einer Diskussion mit Firmenvertretern beim IHK-Wahlforum im MZ-Gebäude in Halle.

Halle/MZ - Der Druck auf die Branche ist hoch: Vor allem die energiehungrige Chemieindustrie im Süden Sachsen-Anhalts ächzt seit Jahren unter hohen Kosten für Strom und Gas. Die Industrie in Mitteldeutschland brauche zweieinhalbmal so viel Energie wie im Bundesschnitt, betonte Thomas Brockmeier, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK). „Die Energieversorgung ist die Achillesferse der hiesigen Industrie“, so Brockmeier weiter.