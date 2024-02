Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Krumpa/MZ. - Es ist zwei Jahre her. Aber für die beiden Männer, die sich in Krumpa zum MZ-Interview einfinden, sind die Erinnerungen an ihren Hilfstransport für ukrainische Flüchtlinge zehn Tage nach Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 noch sehr lebendig.