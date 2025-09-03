Ein 38-Jähriger soll sich über Jahre hinweg in einem Dorf im südlichen Saalekreis an den Kindern seiner Ehefrau vergangen haben. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe.

Der Prozess um den 38-Jährigen findet im Landgericht Halle im Saal 187 statt.

Halle/MZ. - Mit gesenktem Kopf und gefesselt an Händen und Füßen lässt sich der Angeklagte am Mittwochmorgen von zwei Beamten in den Saal 187 im Landgericht Halle führen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vor, die drei Töchter seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau in 26 Fällen sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Die Vorfälle sollen sich zwischen Juni 2018 und Oktober 2024 vorrangig in ihrem Haus in einem Dorf im südlichen Saalekreis