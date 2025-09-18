Mit einem Großaufgebot von 200 Beamten kontrollierte die Polizei am Mittwoch auf der B181 bei Merseburg hunderte Autofahrer. Das Ergebnis: zahlreiche Verstöße – von Alkohol und Drogen am Steuer bis hin zu fehlenden Fahrerlaubnissen.

Großkontrolle der Polizei in Merseburg: So viele Drogen- und Alkoholdelikte gab es

Etwa 200 Polizisten kontrollierten am Mittwoch auf dem Parkplatz an der Rischmühlenhalle etliche Autofahrer.

Merseburg/MZ. - Mit einem Großaufgebot kontrollierte die Polizei am Mittwoch bis in die Abendstunden den in Richtung Meuschau fahrenden Verkehr der B181 auf dem Parkplatz an der Rischmühlenhalle. Der Fokus lag dabei auf Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit. Im Rahmen dieser Großkontrolle wurden zahlreiche Verstöße und Ordnungswidrigkeiten festgestellt, wie Alexander Junghans, Polizeisprecher der Polizeiinspektion Halle, auf MZ-Anfrage mitteilt.