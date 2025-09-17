Rund 200 Polizisten aus Deutschland und Europa haben am Mittwoch in Merseburg Autofahrer auf Alkohol- und Drogenkonsum kontrolliert. Dafür wurde der gesamte Verkehr auf der B181 in Richtung Meuschau auf den Parkplatz an der Rischmühlenhalle geleitet. Wie die Aktion verlief.

Großkontrolle in Merseburg: 200 Beamte im Einsatz gegen Alkohol und Drogen

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch etliche Autofahrer im Rahmen einer Großkontrolle auf Drogen und Alkohol.

Merseburg/MZ. - Polizeieinsatzwagen sammelten sich auf der Rischmühleninsel in Merseburg, in der Mitte wurden zahlreiche Zelte und mobile Toiletten aufgebaut und zwischendurch fuhr der gesamte Verkehr der von der B181 in Richtung Meuschau abgeleitet wurde. Der Grund: Am Mittwoch fand ab 15 Uhr eine große Alkohol- und Drogenkontrolle an der Rischmühleninsel statt.