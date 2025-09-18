Der Neubau über die Bahnstrecke Halle–Berlin ist abgeschlossen. Autofahrer können sich am Freitag, 19. September 2025, auf kürzere Wege freuen.

Roitzsch/MZ/RMA. - Das Warten hat ein Ende: Am Freitag, 19. September, wird um 11 Uhr die neue B 184-Brücke bei Roitzsch für den Verkehr freigegeben – eine Woche früher als ursprünglich geplant. Damit endet nach 14 Monaten die Vollsperrung der wichtigen Verbindung zwischen Bitterfeld und Delitzsch, die seit Juni 2024 für erhebliche Umwege und Belastungen gesorgt hatte.

In den Neubau der Straßenbrücke über die Bahngleise der Strecke Halle–Berlin wurden rund sechs Millionen Euro investiert. Notwendig war der Neubau, weil das Vorgängerbauwerk aus dem Jahr 1963 nicht mehr zu retten gewesen war. Neben weit fortgeschrittenen Betonschäden entsprachen Fahrbahn- und Gehwegbreiten nicht mehr den heutigen Standards.

Mit der Freigabe endet auch die angespannte Verkehrssituation in Roitzsch, wo viele Autofahrer die offizielle Umleitung mieden und durch den Ort fuhren. Für die Region bedeutet sie auch die Rückkehr einer zentralen Verkehrsader.