In den vergangenen Tagen wurde in Halle immer wieder Ortsschilder vertauscht. Nun ging der Streich offenbar noch weiter: Die Unbekannten vertauschten die Ortseinangsschilder von Magdeburg und Halle. Die Polizei ist nicht amüsiert.

Schilderstreich in Sachsen-Anhalt: Halle wird zu Magdeburg und umgekehrt

Sieht nach Magdeburg aus, ist aber eigentlich die B80 in Halle! Unbekannte haben die Ortseingangsschilder beider Städte ausgetauscht.

Halle/MZ. - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag die Ortseingangsschilder von Halle und Magdeburg vertauscht. So hing das Schild der Landeshauptstadt Magdeburg am Ortseingang von Halle an der B80 aus Richtung Eisleben. In Magdeburg war stattdessen "Halle" am Straßenrand zu lesen.