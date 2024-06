Der Discounter Thomas Philipps hat seinen neuen Markt in Delitz am Berge eröffnet. Was sich in dem Markt verändert hat.

Delitz am Berge/MZ. - „Gut besucht“, kommentierte Marktleiter Dirk Jakob das Gesehen vor dem Discounter Thomas Philipps in Delitz am Berge. Eine Untertreibung. Denn eine halbe Stunde nach Eröffnung des Geschäfts am Montagmorgen war der Parkplatz schon überbelegt, Fahrer suchten nach frei werdenden Lücken, am Eingang des Ortsteils der Goethestadt staute sich der Verkehr wegen Linksabbiegern, die zum Markt wollten.