  4. „Speed“-Woche in Anhalt-Bitterfeld: Kleines Blitzlichtgewitter: Welches Fazit Polizisten in Köthen nach Blitzer-Aktion ziehen

Am Mittwoch war der Höhepunkt der aktuellen Kontrollaktion in Anhalt-Bitterfeld. Beamte kontrollierten zum Beispiel in Kleinwülknitz. Wie schnell einer der Spitzenreiter unterwegs war.

Von Doreen Hoyer 07.08.2025, 10:58
Achtung, Kontrolle: Polizeikommissaranwärter Jonas Stoye (links) und Polizeimeisteranwärter Tom Kaiser prüfen, wer zu schnell durch Kleinwülknitz fährt.
Achtung, Kontrolle: Polizeikommissaranwärter Jonas Stoye (links) und Polizeimeisteranwärter Tom Kaiser prüfen, wer zu schnell durch Kleinwülknitz fährt. (Foto: Ute Nicklisch)

Kleinwülknitz/MZ. - Da wird jemand wahrscheinlich vier Wochen zu Fuß gehen müssen. Denn wer mit 67 Stundenkilometern erwischt wird, wo nur 30 erlaubt sind, dem drohen zwei Punkte in Flensburg, 260 Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühr und ein Monat Fahrverbot.