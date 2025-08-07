Mit dreimonatiger Verzögerung hat Bitterfeld-Wolfen die Passbild-Automaten geliefert bekommen. Für Bürger bietet dieser Service in den Meldestellen eine Erleichterung. Doch andere Kommunen warten noch immer.

Bitterfeld-Wolfen bestückt Meldestellen mit Automaten für Passbilder - Doch andere Städte warten weiter

Die neuen Fotoautomaten für Passbilder stehen in Bitterfeld-Wolfen bereit.

Wolfen/MZ. - Eine große Erleichterung gibt es ab sofort für Einwohner von Bitterfeld-Wolfen, die einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen wollen. Die dafür erforderlichen biometrischen Passfotos können nun direkt in der Meldestelle in den Rathäusern von Bitterfeld und Wolfen angefertigt werden.