Fotoservice mit Verspätung Bitterfeld-Wolfen bestückt Meldestellen mit Automaten für Passbilder - Doch andere Städte warten weiter
Mit dreimonatiger Verzögerung hat Bitterfeld-Wolfen die Passbild-Automaten geliefert bekommen. Für Bürger bietet dieser Service in den Meldestellen eine Erleichterung. Doch andere Kommunen warten noch immer.
07.08.2025, 10:54
Wolfen/MZ. - Eine große Erleichterung gibt es ab sofort für Einwohner von Bitterfeld-Wolfen, die einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen wollen. Die dafür erforderlichen biometrischen Passfotos können nun direkt in der Meldestelle in den Rathäusern von Bitterfeld und Wolfen angefertigt werden.