  Fotoservice mit Verspätung: Bitterfeld-Wolfen bestückt Meldestellen mit Automaten für Passbilder - Doch andere Städte warten weiter

Mit dreimonatiger Verzögerung hat Bitterfeld-Wolfen die Passbild-Automaten geliefert bekommen. Für Bürger bietet dieser Service in den Meldestellen eine Erleichterung. Doch andere Kommunen warten noch immer.

Von Frank Czerwonn 07.08.2025, 10:54
Die neuen Fotoautomaten für Passbilder stehen in Bitterfeld-Wolfen bereit. (Foto: Bundesdruckerei)

Wolfen/MZ. - Eine große Erleichterung gibt es ab sofort für Einwohner von Bitterfeld-Wolfen, die einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen wollen. Die dafür erforderlichen biometrischen Passfotos können nun direkt in der Meldestelle in den Rathäusern von Bitterfeld und Wolfen angefertigt werden.