Wo gibt’s in Wittenberg und Umgebung richtig gute Currywurst? Wie vier Imbisse hinsichtlich des Preises, der Soße, der Pommes und des Geschmacks abschneiden.

Wo gibt’s richtig gute Currywurst in Wittenberg? Der MZ-Test klärt auf

Peter Rotscholl betreibt die „Quickbox“ in Wittenberg und verspricht die beste Currywurst der Stadt.

Wittenberg/MZ. - „Gehste inne Stadt, wat macht dich da satt? Ne Currywurst!“ – Schon Herbert Grönemeyer wusste um die emotionale Wucht dieses deutschen Kultsnacks. Und auch die Statistik bestätigt: Mehr als 800 Millionen Currywürste verzehren die Deutschen jedes Jahr. Seit Kurzem ist sogar die legendäre VW-Currywurst als Fertiggericht für die Mikrowelle im Supermarkt erhältlich. Ein weiteres Zeichen für den ungebrochenen Kultstatus. Grund genug für die MZ, den regionalen Vergleich zu wagen: Wo gibt es die längste Wurst, die knusprigsten Pommes und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?