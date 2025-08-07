weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Wo gibt’s in Wittenberg und Umgebung richtig gute Currywurst? Wie vier Imbisse hinsichtlich des Preises, der Soße, der Pommes und des Geschmacks abschneiden.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 07.08.2025, 11:06
Peter Rotscholl betreibt die „Quickbox“ in Wittenberg und verspricht die beste Currywurst der Stadt.
Peter Rotscholl betreibt die „Quickbox“ in Wittenberg und verspricht die beste Currywurst der Stadt. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - „Gehste inne Stadt, wat macht dich da satt? Ne Currywurst!“ – Schon Herbert Grönemeyer wusste um die emotionale Wucht dieses deutschen Kultsnacks. Und auch die Statistik bestätigt: Mehr als 800 Millionen Currywürste verzehren die Deutschen jedes Jahr. Seit Kurzem ist sogar die legendäre VW-Currywurst als Fertiggericht für die Mikrowelle im Supermarkt erhältlich. Ein weiteres Zeichen für den ungebrochenen Kultstatus. Grund genug für die MZ, den regionalen Vergleich zu wagen: Wo gibt es die längste Wurst, die knusprigsten Pommes und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?