Die SV Großgräfendorf hat heute mehr Mitglieder als das Dorf Einwohner. Der Vorsitzende Maik Heinel hat daran entscheidenden Anteil. Dafür wird er nun geehrt. Hier erklärt er sein Erfolgsrezeot und warum der Verein mittlerweile mehr Nachfrage als Angebot hat.

Größer als das Dorf: Wie Maik Heinel die SV Großgräfendorf zum Erfolgsmodell machte

Grossgräfendorf/MZ - Christian Stößel ist Demografiebeauftragter des Saalekreises. Er bringt also Fachautorität mit, wenn er sagt: Der SV Großgräfendorf hat mehr Mitglieder als der Ortsteil der Goethestadt Bad Lauchstädt Einwohner. Diesen Fakt hob Stößel bei der Laudation auf den Vereinsvorsitzender der Sportvereinigung, Maik Heinel, hervor, als dieser kürzlich den Ehrenamtspreis des Saalekreises überreicht bekam.