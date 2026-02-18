Die neue Saison am Goethe-Theater in Bad Lauchstädt ist prall gefüllt – von Händel-Opern bis zur „Lauchstädter Tetralogie". Der Vorverkauf bricht Rekorde. Doch für einige Top-Events gibt es bereits keine Karten mehr.

Goethe-Theater Bad Lauchstädt startet mit Promi-Programm in die neue Saison

Opernfreude garantiert: „Titus“ ist wieder Teil des Festspielprogramms im Goethe-Theater.

Bad Lauchstädt/MZ. - Schnee bedeckt dieser Tage das historische Ensemble in Bad Lauchstädt. Doch hinter den Kulissen des Goethe-Theaters laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Das Programm für die neue Spielzeit steht, das Team um Geschäftsführer René Schmidt konnte bereits zahlreiche prominente Akteure verpflichten und hat eine sehr positive Entwicklung zu vermelden.