EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Geburtenknick und Fallpauschalen Geburtenstation Merseburg: „Frauen sollen nicht Gefühl haben, auf einem Bahnhof zu sein“
Geburtenrückgang und geringe Fallpauschalen: Die Lage ist für viele Entbindungsstationen in Deutschland schwierig. Der Chefarzt der Merseburg Klinik erklärt, wie sie im Wettbewerb bestehen kann - und welche Trends es im Vorjahr bei den Vornamen gab.
12.01.2026, 15:45
Merseburg/MZ. - 2..480 Geburten – so viel zählte das Merseburger Klinikum im Rekordjahr 1965. Eine Zahl, die 60 Jahre später astronomisch wirkt. 640 Frauen entbanden – vier Zwillingspaare inklusive – im abgelaufenen Jahr 644 Kinder im Basedow-Klinikum. „Den Geburtenrückgang spüren wir auch hier im Haus“, sagt Kurt Müller, Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. „Den spüren eigentlich alle in Deutschland.“