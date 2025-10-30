Die Stadt will über 250 Garagen von Pacht auf Miete umstellen. Weil die Nutzer, die aber teils selbst gebaut haben, sorgt das für Ärger. Nun gibt es eine neue Wendung.

Alte DDR-Garage in der Ahornstraße in Querfurt

Querfurt/MZ. - Querfurts Stadtrat will den Pächtern und der Stadtverwaltung im Konflikt um 272 alte DDR-Garagen mehr Luft verschaffen. Die Freie Liste Querfurt, CDU, SPD, Linke und FDP haben einen gemeinsamen Antrag eingebracht, die eigentlich seitens der Stadt zum Jahresende gekündigten Pachtverträge bis Ende Juni 2026 zu verlängern. Das würde mehr Zeit bringen, um auch über etwaige Verkäufe des Garagenlandes zu verhandeln.