Drogenprozess am Landgericht Halle Eisleber Restaurant im Fokus: Neun-Kilo-Marihuana-Deal vor dem Landgericht Halle
Zwei Männer haben gestanden, während der Corona-Zeit neun Kilo Cannabis über ein Restaurant in Eisleben verkauft zu haben. Das Landgericht Halle hat einem „Deal“ zugestimmt.
30.10.2025, 07:48
Halle/Eisleben/MZ. - Neun Kilogramm Cannabis, versteckt in Paketen aus Italien, ein Restaurant in Eisleben als Lieferadresse – und zwei Männer, die sich laut Anklage damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollten. Am Dienstag begann vor dem Landgericht Halle der Prozess gegen einen 35- und einen 40-jährigen Angeklagten.