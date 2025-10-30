weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Schadstoff Naphthalin in Ratke-Grundschule: „Unsere Kinder sitzen bei 15 Grad im Klassenraum“ - Eltern und Schulleiterin machen Druck im Stadtrat Köthen

Schadstoff Naphthalin in Ratke-Grundschule „Unsere Kinder sitzen bei 15 Grad im Klassenraum“ - Eltern und Schulleiterin machen Druck im Stadtrat Köthen

Vorsitzender des Elternrats weist auf Mängel hin. Schulleiterin sagt: „Ich werde seit Jahren hingehalten.“ Wie OB Buchheim darauf reagiert hat.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 30.10.2025, 13:37
Das Programm am Tag der offenen Tür der Grundschule Wolfgang Ratke wurde in der vollbesetzten und schlecht belüftbaren Turnhalle aufgeführt.
Das Programm am Tag der offenen Tür der Grundschule Wolfgang Ratke wurde in der vollbesetzten und schlecht belüftbaren Turnhalle aufgeführt. (Foto: W. Schlaikier)

Köthen/MZ. - Eltern sowie Lehrer der Grundschule Wolfgang Ratke haben den Druck auf die Stadtverwaltung Köthen erhöht und nachdrücklich gefordert, Mängel in dem teilsanierten Altbau in der Hugo-Junkers-Straße 19 zu beheben. Nach einer ersten Kritik am 16. September im Stadtrat beschwerten sich ein Elternvertreter und die Schulleiterin am Dienstag in der Bürgerfragestunde der Ratssitzung erneut.