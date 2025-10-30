Vorsitzender des Elternrats weist auf Mängel hin. Schulleiterin sagt: „Ich werde seit Jahren hingehalten.“ Wie OB Buchheim darauf reagiert hat.

„Unsere Kinder sitzen bei 15 Grad im Klassenraum“ - Eltern und Schulleiterin machen Druck im Stadtrat Köthen

Das Programm am Tag der offenen Tür der Grundschule Wolfgang Ratke wurde in der vollbesetzten und schlecht belüftbaren Turnhalle aufgeführt.

Köthen/MZ. - Eltern sowie Lehrer der Grundschule Wolfgang Ratke haben den Druck auf die Stadtverwaltung Köthen erhöht und nachdrücklich gefordert, Mängel in dem teilsanierten Altbau in der Hugo-Junkers-Straße 19 zu beheben. Nach einer ersten Kritik am 16. September im Stadtrat beschwerten sich ein Elternvertreter und die Schulleiterin am Dienstag in der Bürgerfragestunde der Ratssitzung erneut.