Zeitz/MZ - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, sind Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Zeitzer Karl-Marx-Straße ausgerückt. Auf bisher ungeklärte Weise war dort in einem Mehrfamilienhaus eine Fußmatte in Brand geraten. Das kleinflächige Feuer konnte schnell gelöscht werden, ohne dass eine Evakuierung der Hausbewohner notwendig wurde, berichtet die Polizei. Sachschäden beschränkten sich überwiegend auf Rußanhaftungen im Hausflur. Nur wenige Minuten später wurden die Einsatzkräfte erneut tätig, und zwar in der Steintorvorstadt. Dort wurden zwei Müllcontainer angezündet und dadurch beschädigt. Ein einige Meter entferntes Mehrfamilienhaus wurde durch die Flammen nicht gefährdet. Die Polizei nahm in beiden Fällen Brandursachenermittlungen auf. Dabei wird geprüft, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.