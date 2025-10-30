Gleich an mehreren Orten in und um Bernburg wird es zu Halloween schaurig-schön. Von „Spuk unterm Wasserturm“, einem Gruselkabinett und ein Halloween-Express wird einiges geboten. Die MZ gibt einen Überblick.

Bernburg/Nienburg/MZ. - Der Countdown läuft: An diesem Freitag, 31. Oktober, wird es schaurig schön, auch in der Region Bernburg. Denn dann darf man sich an vielen Orten zur Halloween-Nacht gruseln. Viele Fans haben dafür schon ihre Vorgärten mit riesigen Spinnennetzen, nachgebauten Grabsteinen und Mumien dekoriert. Nicht nur in Trebitz oder Haus Zeitz gibt es ganz besonders kreative Gruselkünstler, sondern auch an vielen anderen Stellen, etwa in Aderstedt. Am Halloween-Abend ziehen dann tausende Kinder durch die Straßen, um Süßigkeiten zu sammeln. Die Tradition von Halloween geht zurück zu den Kelten. So glaubten sie, dass an diesem Tag die Geister der Toten in die Welt der Lebenden zurückkehrten. Durch Feuer und Kostüme versuchte man sie zu vertreiben. Geisterhaft geht es an diesem Freitag, 31. Oktober, trotzdem zu. Wo man ein schaurig-schönes Halloween erleben kann, hat die MZ hier zusammengestellt.