Im Kreisverband Merseburg bleiben rund 600 Parzellen ungenutzt. Die Nachfrage nach Kleingärten sinkt, Konflikte nehmen zu. Woran das liegt und wo die Ausnahmen sind, zeigt ein genauer Blick.

Vom Corona-Hoch zur Realität: In Merseburg sind viele Kleingärten verwaist, Vorstände überlastet. Viele pflegen die Parzellen gut, wie ein Beispiel aus der Anlage „Solidarität“ zeigt. Doch an manchen Orten wie am Geiseltalsee blüht die Nachfrage weiter.

Merseburg/MZ. - Das Grillen ist nicht erlaubt und die Möglichkeiten zum Aufstellen eines Pools sind sehr begrenzt – solche Regeln hört man besonders aus großstädtischen Kleingartenanlagen. Im Bereich des Kreisverbandes der Gartenfreunde Merseburg profitieren die Mitglieder der 63 angeschlossenen Vereine von mehr Freiheiten. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Zahl der verpachteten Parzellen stabil ist.