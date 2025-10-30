Kleingärten im Saalekreis Trotz Gartenfreiheit droht Leerstand – was hinter Merseburgs Parzellenproblem steckt
Im Kreisverband Merseburg bleiben rund 600 Parzellen ungenutzt. Die Nachfrage nach Kleingärten sinkt, Konflikte nehmen zu. Woran das liegt und wo die Ausnahmen sind, zeigt ein genauer Blick.
30.10.2025, 18:00
Merseburg/MZ. - Das Grillen ist nicht erlaubt und die Möglichkeiten zum Aufstellen eines Pools sind sehr begrenzt – solche Regeln hört man besonders aus großstädtischen Kleingartenanlagen. Im Bereich des Kreisverbandes der Gartenfreunde Merseburg profitieren die Mitglieder der 63 angeschlossenen Vereine von mehr Freiheiten. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Zahl der verpachteten Parzellen stabil ist.