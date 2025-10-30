weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. AfD-Antrag zu Arbeitspflicht für Asylbewerber scheitert im Stadtrat

Stadträte wollen sich mit Thema nicht befassen Arbeitspflicht für Asylbewerber in Dessau kommt doch nicht - Stadtrat wischt AfD-Antrag von Tagesordnung

Die AfD-Fraktion im Dessau-Roßlauer Stadtrat wollte Empfänger von Bürgergeld und Asylbewerber zu Arbeit verpflichten. Doch zu einer Abstimmung im Stadtrat darüber kam es nicht einmal.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 30.10.2025, 15:56
Asylbewerber können in Dessau vorerst nicht zu Arbeitseinsätzen verpflichtet werden.
Dessau-Roßlau/MZ. - Es ist eines der meist diskutierten Themen in der Dessau-Roßlauer Kommunalpolitik in den vergangenen Wochen: Soll die Stadt eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger und insbesondere Asylbewerber erlassen? Und ist das rechtlich überhaupt möglich? Die AfD-Fraktion hat diesen Vorschlag eingebracht, der anschließend in vielen Fachausschüssen und Ortschaftsräten diskutiert wurde. Final sollte am gestrigen Mittwoch der Stadtrat abstimmen – doch so weit kam es gar nicht.