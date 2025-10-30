Die Kriminalpolizei hat bei mehreren Durchsuchungen in Naumburg Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt. Insgesamt wurden mehr als 200 Gramm Crystal Meth sowie Marihuana, Ecstasy-Tabletten, Messer und Schlagstöcke gefunden.

Drogen in Naumburg: Drei Verdächtige in Haft

Ein 30-jähriger Naumburger sei bereits am Mittwoch verhaftet worden. Am Donnerstagmorgen sei ein 42-jähriges Paar nach einer seiner Festnahme entlassen worden.

Zudem beschloss ein Haftrichter, einen 39- und 27-jährigen Tatverdächtigen ins Gefängnis einliefern zu lassen.