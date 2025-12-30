Übernachtungs- und Tagesgäste in der Goethestadt Bad Lauchstädt sollen künftig einen Beitrag zahlen. Die Stadt plant zwei Euro. Doch die vorgeschlagenen Regeln erzürnen den Chef des Goethe-Theaters. Denn auch seine Besucher sollen blechen.

Aktuell können Besucher nur bei Führungen ins Kurmittelhaus und die Kaltinhalierhalle im Oktaeder in Bad Lauchstädt. Künftig ist ein Dauerbetrieb geplant.

Bad Lauchstädt/MZ. - Aufmerksame Besucher des neuen Kurmittelhauses konnten ihn zum Christkind’l-Markt in Bad Lauchstädt schon erspähen. Ein blauer Automat an der Treppe zur Kaltinhalierhalle im Oktaeder. Ein Schild weist einen Preis von zwei Euro für den Gästebeitrag aus. Doch den gibt es in der Goethestadt Bad Lauchstädt bisher noch gar nicht. Die Verwaltung will ihn aber gern zeitnah einführen, um zumindest einen Teil der Kosten der neuen touristischen Attraktion zu decken. Doch die Abgabe sorgt für dicke Luft mit dem Nachbarn.