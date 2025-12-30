Im Sparkassen-Beratungscenter in der Roßlauer Uhlandstraße ist es am Sonntag zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Was noch funktioniert und was nicht. Warum über ein Ausweichquartier diskutiert wird.

Schwere Havarie in der Sparkasse in Roßlau - Filiale in der Uhlandstraße bleibt vorerst geschlossen

Rosslau/MZ. - Im Sparkassen-Beratungscenter in der Roßlauer Uhlandstraße ist es am Sonntag, 28. Dezember, zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Das hat die Stadtsparkasse in Dessau am Dienstag mitgeteilt. Eine Schadenshöhe wurde nicht genannt.