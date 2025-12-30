weather schneeschauer
  4. Hoher Sachschaden: Schwere Havarie in der Sparkasse in Roßlau - Filiale in der Uhlandstraße bleibt vorerst geschlossen

Im Sparkassen-Beratungscenter in der Roßlauer Uhlandstraße ist es am Sonntag zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Was noch funktioniert und was nicht. Warum über ein Ausweichquartier diskutiert wird.

30.12.2025, 14:24
Die Sparkasse in Roßlau ist vorerst geschlossen.
Rosslau/MZ. - Im Sparkassen-Beratungscenter in der Roßlauer Uhlandstraße ist es am Sonntag, 28. Dezember, zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Das hat die Stadtsparkasse in Dessau am Dienstag mitgeteilt. Eine Schadenshöhe wurde nicht genannt.