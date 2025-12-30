Vor einem halben Jahr hat die ASG die Trägerschaft über den Franz-Treff in der Dessauer Franzstraße übernommen. Warum die Besucher froh sind, dass es hier weitergeht, und was ihnen fehlt.

Seit einem halben Jahr wieder offen: Im Franz-Treff gibt es mehr als eine warme Mahlzeit

Karin Rieche und Andrea Mildner (hinten, v.l.) gehören zum Team des Franz-Treffs in der Dessauer Franzstraße 147. Dieser ist ein Anlaufpunkt für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Seit einem halben jahr wird der Treff von der ASG geführt.

Dessau/MZ. - Pünktlich halb zwölf klopft es an der Tür. Andrea Mildner huscht ein Lächeln übers Gesicht. Vor der Tür stehen schon die Ersten, die auf ein warmes Mittagessen warten. Montags, mittwochs und freitags gibt es das im Franz-Treff, einer Einrichtung für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Kostenpunkt: ein Euro.