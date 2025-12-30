Schon vor Silvester geht es in Köthen zur Sache.

Lauter Knall und Qualm vo der Tür - Unbekannte zünden Feuerwerkskörper in Wohnhaus

Köthen/MZ. - Im Hausflur eines Wohnblocks in der Straße „An der Rüsternbreite“ in Köthen ist am Montag ein Feuerwerkskörper explodiert.

Gegen 22 Uhr hörte eine 28-jährige Mieterin einen lauten Knall und sah, dass der Hausflur von Rauchschwaden durchzogen war. Laut der Polizei hatten Unbekannte Feuerwerkskörper in der Briefkastenanlage gezündet.

Durch die entstandene Druckwelle wurden sowohl die Einschubfächer als auch die Klingelanlage abgerissen und zerstört. Der Schaden liegt bei circa 1.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.