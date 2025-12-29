21 Schwimmerinnen und Schwimmer stellen sich im Ballhaus Aschersleben der Herausforderung und legen im Wasser 100 mal 100 Meter zurück.

Die Teilnehmer ziehen beim 100 mal 100 Meter Schwimmen im Ascherslebener Ballhaus eine Bahn nach der anderen.

Aschersleben/MZ - Auf einer mittleren Bahn ziehen sich Schwimmer kraftvoll durchs Wasser, während auf der großen Anzeigetafel auf den kommenden Starttermin für die nächsten Starter hingewiesen wird. Beim 100-mal-100-Schwimmen im Ballhaus Aschersleben geht es am Montag Schlag auf Schlag: Jede und jeder startet nach dem selbst gewählten Intervall, zwischen 1:45 Minuten und verschiedenen Zeiten über zwei Minuten. Insgesamt warten 100 Wiederholungen à 100 Meter – zehn Kilometer Ausdauer pur. Und die wichtigste Regel: Wer zu langsam schwimmt, verliert seine Pause für den nächsten Start.