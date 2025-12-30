Der Entschluss von Betreiber Matthias Golinski, den Klub Drushba in Halle nach fast drei Jahrzehnten umzubenennen, hat Unverständnis und Bedauern hervorgerufen. Aber auch Zustimmung. Ein Blick auf sehr unterschiedliche Meinungen.

Betreiber Matthias Golinski hat sich entschieden: Der Klub Drushba läuft künftig unter anderem Namen.

Halle (Saale)/MZ. - „Absoluter Blödsinn.“ „Einfach nur Schwachsinn.“ „Lächerlich.“ Dies sind nur einige Kommentare auf der Facebookseite der Mitteldeutschen Zeitung zur angekündigten Umbenennung des Klub Drushba in Halle. Sehr viele der insgesamt weit über 300 Kommentare gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Sie zeigen ein großes Bedauern und Unverständnis über den Entschluss des Clubbetreibers Matthias Golinsiki, dem Klub Drushba im Erdgeschoss des Puschkinhauses in Halle einen neuen Namen zu verpassen.