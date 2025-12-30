Anlaufpunkt in Dessau-Mitte Seit einem halben Jahr wieder offen: Was den Franz-Treff für die südliche Innenstadt so wichtig macht
Vor einem halben Jahr hat die ASG die Trägerschaft über den Franz-Treff in der Dessauer Franzstraße übernommen. Warum die Besucher froh sind, dass es hier weitergeht, und was ihnen fehlt.
Aktualisiert: 30.12.2025, 17:19
Dessau/MZ. - Pünktlich halb zwölf klopft es an der Tür. Andrea Mildner huscht ein Lächeln übers Gesicht. Vor der Tür stehen schon die Ersten, die auf ein warmes Mittagessen warten. Montags, mittwochs und freitags gibt es das im Franz-Treff, einer Einrichtung für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Kostenpunkt: ein Euro.