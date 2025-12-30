Glücksspiel im Burgenlandkreis Naumburger Lotto-Fee: Über den Traum vom großen Glückslos und was sie damit machen würde
Seit 25 Jahren ist Grit Gaudig Lotto-Fee und selbst leidenschaftliche Spielerin. Im Gespräch erzählt sie von ihrem ersten größeren Gewinn und ihren Erfahrungen beim „Quicktipp“.
30.12.2025, 16:15
Naumburg - „Mein Kind, morgen gewinne ich im Lotto. Und du kannst dir alle deine Wünsche erfüllen. Wetten?“, sprach’s der Opa – und sollte am nächsten Tag eines Besseren belehrt werden. Wieder ein Schuss ins Leere. Seit Monaten bringt ihm „6 aus 49“ keinen Cent, zuletzt hatte der Erlös mal für die Kaffeerunde gereicht.