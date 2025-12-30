Seit 25 Jahren ist Grit Gaudig Lotto-Fee und selbst leidenschaftliche Spielerin. Im Gespräch erzählt sie von ihrem ersten größeren Gewinn und ihren Erfahrungen beim „Quicktipp“.

Naumburger Lotto-Fee: Über den Traum vom großen Glückslos und was sie damit machen würde

Sie hält das Glück in den Händen, den Gewinn aber in den wenigsten Fällen: Grit Gaudig, Lotto-Verkäuferin bei „Schwubbs“ in Naumburg.

Naumburg - „Mein Kind, morgen gewinne ich im Lotto. Und du kannst dir alle deine Wünsche erfüllen. Wetten?“, sprach’s der Opa – und sollte am nächsten Tag eines Besseren belehrt werden. Wieder ein Schuss ins Leere. Seit Monaten bringt ihm „6 aus 49“ keinen Cent, zuletzt hatte der Erlös mal für die Kaffeerunde gereicht.