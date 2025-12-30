An der Kreuzung Wolfgangstraße und Antoinettenstraße hat es am Sonntag einen Unfall gegeben. Bei der Unfallaufnahme gab es noch eine Überraschung.

Dessau/MZ. - An der Kreuzung am UCI-Kino in Dessau hat es am Sonntag, 28. Dezember, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Das hat das Polizeirevier in Dessau-Roßlau am Dienstag auf MZ-Anfrage mitgeteilt.

Nach Angaben der Beamten hatte die 44-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz gegen 14.20 Uhr die Antoinettenstraße in Richtung Puschkinallee befahren. Im Kreuzungsbereich Antoinettenstraße/Wolfgangstraße sei es zur Kollision mit einem Daimler-Benz eines 63-jährigen Fahrers gekommen. Dieser hatte die Kreuzung aus Richtung Wolfgangstraße in Richtung Bahnhof befahren. Am Fahrzeug des 63-jährigen Fahrers entstand erheblicher Sachschaden, sodass es durch einen Abschleppdienst abgeholt werden musste. Eine Schadenshöhe wurde nicht genannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Polizeirevier geführt und dauern an. Ob die Ampel in Betrieb war, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass die 44-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein soll. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren läuft.