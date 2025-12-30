Weißenfels/MZ - Kurz nach Verkaufsstart für Silvesterraketen und -böller am Montag gibt es in Weißenfels bereits mindestens eine Sachbeschädigung durch Knaller zu vermelden: Laut Polizei ist am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus im Röntgenweg durch Unbekannte ein Briefkasten mit Pyrotechnik gesprengt und dadurch beschädigt worden. Die Bewohner seien durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden, hieß es. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.