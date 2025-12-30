Rotation Aschersleben gewinnt das Hallenfußballturnier in Thale. Die besten Einzelspieler schickt der SV Westerhausen auf das Parkett. Ohne Erfolg blieb ein Landesliga-Team.

Die Kicker von Rotation Aschersleben haben das Endspiel im Stahl Cup in Thale gewonnen. Sie besiegten den Gastgeber.

Thale/Aschersleben/paw - Der SV Stahl Thale hat am 4. Adventswochenende in der Mehrzweckhalle den Stahl-Cup durchgeführt und hatte beim Hallenturnier viele Teams aus der Region eingeladen. Der Sieg ging am Ende an den SV Rotation Aschersleben.