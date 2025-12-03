Der Kreistag des Saalekreises diskutiert über mehr Zuschüsse für das Frauenschutzhaus in Merseburg. Dort reichen aktuell weder Geld noch Plätze. Die Einrichtung musste 2025 viele Frauen abweisen. Der Betreiber plant einen Ausbau.

Zu wenig Platz, zu wenig Geld: Das Frauenhaus Merseburg stößt an seine Grenzen.

Merseburg/MZ. - „Über die Notwendigkeit müssen wir hier nicht diskutieren. Es ist traurig, dass es so etwas geben muss“, signalisierte Landrat Hartmut Handschak (parteilos) im Kreisausschuss seine Zustimmung zu einem Antrag von Linken und Grünen. Diese wollen, dass der Saalekreis zumindest 2026 seinen Zuschuss für das Frauen- und Kinderschutzhaus in Merseburg von 12.500 Euro auf 20.000 Euro aufstockt. Denn der Einrichtung fehlt für ihren Betrieb jedes Jahr ein fünfstelliger Betrag – und wie die Debatte zeigte, mangelt es vor Ort nicht nur an Geld.