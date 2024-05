„The Flood“macht seit 1980 Musik und trotzte der staatlichen Zensur in der DDR. Nun tritt die Band bei freiem Eintritt in ihrer Heimatstadt Merseburg auf.

(Fotos The Flood)

Merseburg/MZ. - Seit mehr als 40 Jahren macht die in Merseburg gegründete Band „The Flood“ Musik. Der Stil hat sich über die Jahre ebenso verändert wie die Zusammensetzung und der aktuelle Name kam erst 1992 hinzu. Anfang Juni will sich die sechsköpfige Gruppe einen lang ersehnten Traum erfüllen.