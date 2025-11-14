weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Feuerwehr: Saalekreis plant Modernisierung der FTZ Blösien

Modernisierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale Saalekreis will Bahngleis, Fahrzeughalle und Rechenzentrum nach Blösien bringen

Kreisdezernentin Sabine Faulstich erklärt, warum der Ist-Zustand der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Blösien nicht haltbar ist und was sich dort ändern soll. Der Masterplan enthält viele Übungsmöglichkeiten für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt.

Von Robert Briest Aktualisiert: 14.11.2025, 10:46
So könnte die ausgebaute Feuerwehrtechnische Zentrale in Blösien in Zukunft aussehen.
So könnte die ausgebaute Feuerwehrtechnische Zentrale in Blösien in Zukunft aussehen. Foto: Landkreis Saalekreis

Blösien/MZ. - Die Feuerwehrtechnische Zentrale ist das Rückgrat der Feuerwehren im Saalekreis. In der FTZ in Blösien finden Ausbildungen statt, dort werden Schläuche der Wehren gewaschen und repariert, Gerätschaften gewartet, die technische Ausstattung der Fahrzeuge überprüft, und es stehen die Einsatzwagen des Katastrophenschutzes des Saalekreises. Doch der aktuelle Zustand ist auch für die Verantwortlichen unbefriedigend – vor allem der der aktuellen Fahrzeughalle.