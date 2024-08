Die Feuerwehrtechnische Zentrale des Saalekreises in Merseburg ist in einem traurigen Zustand. Es gibt nicht mal Duschen und Umkleiden für die durchgeschwitzten Kameradinnen und Kameraden. Wann sich das ändern soll.

Feuerwehrtechnische Zentrale im Saalekreis in Not

Merseburg/MZ. - In der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Blösien ist die Lage echt dramatisch: Dort, wo sich Helfer darauf vorbereiten sollen, anderen Menschen das Leben zu retten, herrscht so etwas wie Mittelalter: Die Retter brauchen selbst schnell Hilfe, denn mit Standards hat das hier nichts zu tun.

In Halle regnet es rein, Marder bedroht Sandsäcke

In einer der Fahrzeughallen fragt man sich sogar, ob hier tatsächlich auch die Brandschutzverordnungen eingehalten werden. Eine Halle des ehemaligen Heizhauses wird ebenfalls zum Abstellen von Technik und Fahrzeugen genutzt, aber da regnet es rein. In einer Halle werden außerdem 170.000 Sandsäcke gelagert.

Eine der Hallen, in denen Fahrzeuge und Technik abgestellt werden. Auch hier gibt es dringenden Modernisierungsbedarf. (Foto: U. Freyberg)

Allerdings sind die Gegebenheiten so schlecht, dass es sein könnte, dass sie vielleicht nicht mehr benutzt werden können, wenn der nächste Hochwasserfall eintritt, denn in der Scheune treibt ein Marder sein Unwesen, und dem schmeckt ja bekanntlich vieles.

Bei Minusgraden in nassen Sachen vor die Tür, weil es keine Umkleiden gibt

Doch viel schlimmer sind die Bedingungen, die die Kameraden selbst ertragen müssen. Wer beispielsweise Atemschutzgeräteträger ist, muss ein Mal pro Jahr hier in der FTZ antreten und die Atemschutzübungsanlage absolvieren. Dabei müssen die rund 1.300 Wehrleute nicht nur auf das Laufband und die Endlosleiter, sondern mit Atemschutzgerät auch in den Hitzeraum einsteigen, in dem man bei der Übung meist nicht die Hand vor Augen sieht und dort auch verschiedene Hindernisse bewältigen muss.

Das Problem: Nach der anstrengenden Tortur gibt es für die Kameraden keine Möglichkeit, sich umzuziehen oder zu duschen. „Egal, ob die Jungs Anfang 20 sind und jede Woche ins Fitnessstudio gehen. Oder, ob sie 50 sind – völlig egal. Sie sind alle komplett durchgeschwitzt“, erklärt Marcus Heller, der Kreisbrandmeister des Saalekreis, gegenüber den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses des Kreistages des Saalekreises. Und das sei im Sommer nicht anders, als im Winter.

Marcus Heller, Kreisbrandmeister des Saalekreises (Foto: Undine Freyberg)

„Die Kameraden müssen dann in ihren nassen Sachen bei Minusgraden raus vor die Tür, weil sie sich nicht umziehen können. Dann werden sie möglicherweise noch krank.“ Das sei nicht mehr zu verantworten, auch was die baulichen Voraussetzungen und den zur Verfügungen stehenden Platz angehe. Tatsächlich ist der Raum, in dem die Fitnessüberprüfungen stattfinden, nicht einmal mit einem Hamsterkäfig zu vergleichen – Hamster haben sehr wahrscheinlich mehr Platz.

Wenig Platz für Schulungen und kein Parkplatz

Apropos Platz: Pro Jahr finden in der FTZ 70 bis 80 Schulungslehrgänge für 1.400 bis 1.500 Kameraden statt. Dafür gibt es aber nur anderthalb Schulungsräume, so dass man an die Kapazitätsgrenzen kommt und mittlerweile schon manche Lehrgänge in Feuerwehrhäusern der Kommunen anbieten muss.

170.000 Sandsäcke lagern in einer der schlimmen Hallen. (Foto: U. Freyberg)

Der unbeleuchtete Platz, auf dem draußen auf dem Gelände Ausbildung gemacht wird, ist so uneben, dass sich Kameradinnen und Kameraden schon den Hals brechen könnten, bevor sie es in einen Einsatz schaffen. Kommen die Wehrleute in die Feuerwehrtechnische Zentrale, müssen sie kreuz und quer auf dem Gelände parken, weil es keinen Parkplatz gibt. „Unter diesen Bedingungen ist es nicht einfach, den Kameradinnen und Kameraden Lust auf diesen ehrenamtlichen Job zu machen“, kritisiert Heller.

FTZ braucht dringend Investitionen

Die FTZ besteht, weil der Landkreis verpflichtet ist, die Ausbildung der 2.762 Kameradinnen und Kameraden (454 davon Frauen) von 15 freiwilligen Feuerwehren und der Einheiten des Katastrophenschutzes im Kreis abzusichern. Von dem insgesamt 32.000 Quadratmeter großen Gelände in Blösien, das sich seit der Wende im Eigentum des Landkreises befindet, nutzt die FTZ aktuell 25.000 Quadratmeter. Und hier soll sich möglichst schnell etwas tun.

Einige Gebäude sollen abgerissen – manche sind es bereits, andere sollen neu gebaut werden. Es soll einen ordentlichen Sozialtrakt geben. Die Atemschutzübungsanlage soll auf den modernsten Stand gebracht werden. Und auch die Schulungsräume sollen moderner und größer werden. „Was das alles kosten wird, wissen wir aktuell noch nicht“, sagte Sabine Faulstich, Dezernentin für Kreisentwicklung, den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses, die das natürlich wissen wollen. „Wir haben bisher nur eine Grobschätzung der Kosten, über die wir aber aktuell noch nicht sprechen möchten.“ Aber: „2025 soll es losgehen.“