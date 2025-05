Die Feuerwehr kämpft mit einem Großaufgebot gegen die Flammen eines Gebäudes in der Reinefarthstraße in Merseburg.

Mit Video: Großeinsatz in Kita-Gebäude in Merseburg - Brand in Reinefarthstraße

In Merseburg zogen am Abend schwarze Rauchwolken in den Himmel. Grund dafür war ein Gebäudebrand.

Merseburg - Am Donnerstagabend ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. 20.36 Uhr wurden ein Brand in einem Gebäude in der Reinefarthstraße in Merseburg gemeldet. Schwarze Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen.