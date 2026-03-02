Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 AfD-Abgeordneter stellt sich trotz Fraktionsausschluss zur Wahl
AfD-Kandidat trotz Fraktionsausschluss und Parteiausschlussverfahren: Matthias Lieschke will trotzdem im Wahlkreis 25 (Jessen) antreten. Wie der Politiker das begründet.
02.03.2026, 06:00
Wittenberg/MZ. - Im Landesverband der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD Sachsen-Anhalt zeichnet sich einige Monate vor der Landtagswahl ein neuer Personalstreit ab: Der Wittenberger AfD-Politiker Matthias Lieschke kandidiert trotz Ausschlusses aus der Landtagsfraktion erneut im Wahlkreis 25 (Jessen).