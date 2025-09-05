Im August wurde ein angeschossener Storch in Balditz (Bad Dürrenberg) gefunden, nun ist klar: Auch auf Katzen schießt in der Solestadt offenbar jemand. Vor Monaten schon wurde wohl mehrmals auf ihren Kater Tiger geschossen, fand eine Familie aus Lennewitz kürzlich heraus. Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer solcher Fälle aus.

Familie aus Bad Dürrenberg entdeckt eher zufällig, dass auf ihren Kater geschossen wurde

Auf Kater Tiger der Familie Hüneburg aus Lennewitz (Bad Dürrenberg) wurde offenbar gleich mehrmals geschossen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Vor einem Monat musste ein im Bad Dürrenberger Ortsteil Balditz aufgefundener Jungstorch eingeschläfert werden – weil ein Diabolo-Projektil in seinem Rückenmark steckte, ein Geschoss aus einem Luftgewehr oder einer anderen Druckluftwaffe also. Nun ist klar: Nicht nur auf Wildtiere wie den jungen Storch, auch auf Haustiere scheint jemand in Bad Dürrenberg zu schießen.