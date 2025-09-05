Kulturquadrat Schloss Zörbig Zörbiger-Schloss-Fans haben nach langem Warten gleich doppelten Grund zur Freude
Um das Schloss Zörbig ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Das hat nun ein Ende: Nicht nur wird die Dauerausstellung offiziell eröffnet, auch eine neue Sonderausstellung lockt.
05.09.2025, 08:00
Zörbig/MZ. - Zum Internationalen Tag der Museen am 18. Mai öffnete das Heimatmuseum im Kulturquadrat Schloss Zörbig nach Monaten des Umbaus erstmalig im größeren Rahmen wieder seine Tore, bevor es wieder etwas stiller wurde. In den kommenden beiden Wochenenden gibt es jedoch gleich doppelt Grund zur Freude. Denn die Betreiber des Kulturquadrats melden sich zurück. Zuerst mit einer Sonderausstellung an diesem Freitag, 5. September, und schließlich am Sonntag, 14. September, zum Tag des offenen Denkmals.