Um das Schloss Zörbig ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Das hat nun ein Ende: Nicht nur wird die Dauerausstellung offiziell eröffnet, auch eine neue Sonderausstellung lockt.

Stefanie Wiesel arrangiert die Sonderausstellung im Schloss Zörbig. Die Leihgaben wurden damals in der HNO-Klinik verwendet.

Zörbig/MZ. - Zum Internationalen Tag der Museen am 18. Mai öffnete das Heimatmuseum im Kulturquadrat Schloss Zörbig nach Monaten des Umbaus erstmalig im größeren Rahmen wieder seine Tore, bevor es wieder etwas stiller wurde. In den kommenden beiden Wochenenden gibt es jedoch gleich doppelt Grund zur Freude. Denn die Betreiber des Kulturquadrats melden sich zurück. Zuerst mit einer Sonderausstellung an diesem Freitag, 5. September, und schließlich am Sonntag, 14. September, zum Tag des offenen Denkmals.